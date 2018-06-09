Стал известен план предсезонной подготовки ХК СКА

Хоккейный клуб СКА утвердил план подготовки к сезону 2018/19. Игроки выйдут из отпуска 13 июля и в течение трёх дней пройдут углубленное медицинское обследование.



С 16 июля по 2 августа пройдёт первый этап подготовки – команда будет тренироваться в спортивном комплексе «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге. Затем СКА отправится в Сочи, где с 4 по 8 августа пройдёт турнир Sochi Hockey Open, в рамках которого армейцы сыграют четыре матча:



04.08, 17:30 – ХК «Сочи» – СКА

05.08, 17:30 – СКА – «Куньлунь Ред Стар»

07.08, 15:00 – «Локомотив» – СКА

08.08, 19:30 – СКА – «Ак Барс»



С 10 по 17 августа команда будет тренироваться в Финляндии. 16 августа в рамках этого этапа подготовки на «Тиккурила Трио Арене» пройдёт матч с «Йокеритом». С 20 по 22 августа СКА вновь будет проводить занятия в «Хоккейном городе», а с 23 по 27 августа примет участие в традиционном домашнем Турнире имени Н.Г. Пучкова.

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