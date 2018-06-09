Пивцакин: рад вернуться на родину, «Авангард» хочет вернуть зрителей на трибуны

Защитник Никита Пивцакин поделился впечатлениями после обмена из «Металлурга» в «Авангард».



«Узнал об этом только вчера: мне позвонил лично Максим Сушинский и спросил, что я думаю о переходе в Омск. Разумеется, долго не размышлял, сразу согласился. Я уходил из „Авангарда“ по независящим от меня причинам и сейчас очень рад вернуться домой, на родину. Здесь мои родные, близкие, друзья.



Я стал атакующим защитником? Всё равно для меня первостепенная задача — оборона. Но подключаться к атакам я всегда любил, даже когда играл в Омске. Мне нравится помогать нападающим, но главное для меня — быть в защите, чтобы команда меньше пропускала.



Я очень рад вернуться ещё и потому, что вижу, какая команда строится в Омске. Новое руководство во главе с Крыловым и Сушинским делает всё возможное, чтобы вернуть и спортивные результаты, и зрителей на трибуны арены. И я со своей стороны готов приложить все усилия, чтобы помочь команде в этом. С новым главным тренером я не знаком, но из Магнитогорска в Омск пришли Майк Пелино и Сергей Звягин. С ними мне было комфортно работать, так что я буду рад снова их увидеть. А цель одна — выигрывать! Хочу, чтобы „Авангард“ вышел на первое место, как это было раньше, чтобы мы были единым кулаком, все вместе радовали наших болельщиков и побеждали», — цитирует игрока официальный сайт омского клуба.

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