Зеттерберг продолжит карьеру в НХЛ, нападающий не намерен возвращаться в Швецию

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг заявил, что он не собирается возвращаться в Швецию до окончания срока действия его контракта, который рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее появлялась информация о том, что швед, вероятно, не станет доигрывать до окончания срока действия соглашения с клубом НХЛ. Одной из причин называлось желание вернуться в Швецию, однако Зеттерберг опроверг подобные слухи в интервью изданию Dagens Nyheter.

Следующий сезон для 37-летнего Зеттерберга станет 16-м в его карьере в НХЛ.