Александр Овечкин и его жена ожидают прибавления в семье в августе

Михаил Овечкин, отец нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщил, что его сын ожидает рождения ребёнка в августе.



«Парень женился, она беременна, в августе будет рожать. Это тоже большой стимул, когда в семье всё хорошо. А когда что-то случается, сами понимаете… Что говорить — конечно, помогла. Обстановка и всё это. Дети — самое важное в нашей жизни», — сказал Овечкин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

О том, что супруга Овечкина беременна, стало известно после финальной серии плей-офф НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» завоевали Кубок Стэнли.