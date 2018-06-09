«Сан-Хосе» может выкупить контракт защитника Пола Мартина

«Сан-Хосе Шаркс» собираются выкупить контракт защитника команды Пола Мартина, что принесёт «акулам» дополнительно $ 2,8 млн под потолком зарплат.

Журналист издания The Athletic Кевин Курц в своём аккаунте в «твиттере» отметил, что процесс выкупа начнётся в ближайшее время. Контракт Мартина рассчитан до окончания сезона-2018/19.

В минувшем сезоне 37-летний защитник провёл 21 матч в чемпионате НХЛ, из них семь – в плей-офф. В общей сумме он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени.