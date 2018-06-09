Штепанек: очень нравится в Братиславе, поэтому остался в «Словане»

Голкипер «Слована» Якуб Штепанек рассказал, почему решил остаться в клубе из Братиславы. Ранее с ним был продлён контракт на один год.



«Сразу по окончании прошлого сезона мы договорились с руководством клуба, что я останусь. В итоге несколько дней назад мы подписали новый контракт. Мне очень понравилось играть в Братиславе, а город очень понравился мне и семье, в команде у меня тоже не было проблем. Большое значение имеет и прекрасная атмосфера на арене во время домашних матчей.



В новом сезоне хотелось бы сыграть как можно больше игр и одержать в них как можно больше побед. Команда должна побороться за попадание в плей-офф, поэтому нам нужно одержать максимальное количество побед дома и пытаться привозить очки с выездов.



С новыми тренерами лично не знаком. Пока удалось поговорить по телефону с новым тренером вратарей Павлом Рыбаром, мы обсудили подготовку к новому сезону. Надеюсь, у нас всё получится и мы сможем помочь команде», — приводит слова Штепанека официальный сайт «Слована».

Стала известна вратарская бригада «Слована» на сезон-2018/19