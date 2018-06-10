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Игроки «Вашингтона» встретились с дочерью президента США Дональда Трампа

Игроки «Вашингтона» встретились с дочерью президента США Дональда Трампа
Хоккей / НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном команды Александром Овечкиным продолжают праздновать завоевание Кубка Стэнли.

Одним из очередных пунктов, куда отправились хоккеисты «столичных», стало вашингтонское Café Millano, где игроки неожиданно встретились с дочерью президента США Иванкой Трамп и её мужем. Участники встречи на память сделали фотографию.

Посмотреть фото можно также в «твиттере» журналиста Филипа Притчарда.

Ранее лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что «Вашингтон» прибудет в Белый дом на встречу с ним, но подчеркнул, что если «Кэпиталз» в этом не заинтересованы, он не будет об этом жалеть.

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Возможно, для капитана «Вашингтона» всё только начинается.
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