Игроки «Вашингтона» встретились с дочерью президента США Дональда Трампа

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном команды Александром Овечкиным продолжают праздновать завоевание Кубка Стэнли.



Одним из очередных пунктов, куда отправились хоккеисты «столичных», стало вашингтонское Café Millano, где игроки неожиданно встретились с дочерью президента США Иванкой Трамп и её мужем. Участники встречи на память сделали фотографию.

Посмотреть фото можно также в «твиттере» журналиста Филипа Притчарда.

Ранее лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что «Вашингтон» прибудет в Белый дом на встречу с ним, но подчеркнул, что если «Кэпиталз» в этом не заинтересованы, он не будет об этом жалеть.