Орсаг: «Слован» хочет играть в активный и прямолинейный хоккей

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг рассказал об ожиданиях от следующего сезона для братиславской команды.

«Моя задача – вместе со спортивным директором и помощниками собрать как можно более сильный состав к новому сезону. Мы хотели бы составить костяк клуба из словацких игроков. Но, к сожалению, часть из них уже заключили соглашения с другими клубами, а некоторые позиции мы вынуждены будем пригласить легионеров. Прежде всего, речь идёт о центральных нападающих.



Собрать состав клуба — непростая задача. В команде должны играть хоккеисты, которые могут не только созидать и забивать голы, но и уверенно играть против сильнейших звеньев соперника. В обороне нужно иметь как сугубо оборонительных защитников, так и игроков атакующего плана, нужны хоккеисты с превосходным катанием.



Мы хотим играть в активный и прямолинейный хоккей — вся пятёрка должна идти вперёд, а в случае потери шайбы отрабатывать в обороне. Исходя из этой схемы, мы и подбираем игроков в состав. Сезон в КХЛ длинный и напряжённый, поэтому к началу сезона хотелось бы иметь в распоряжении пять пятёрок, чтобы иметь возможность ротации состава», — приводит слова Орсага официальный сайт «Слована».