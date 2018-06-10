«Тампа-Бэй» переподписала защитника Дэниэля Уолкотта на один год

«Тампа-Бэй» подписала новое двустороннее соглашение с 24-летним защитником Дэниэлом Уолкоттом. Оно рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Уолкотт провёл 62 матча регулярного чемпионата АХЛ за фарм-клуб «молний» — «Сиракьюз Кранч». В них он отметился 16 (5+11) набранными очками при 70 минутах штрафа и показателе полезности «+5». В плей-офф АХЛ он сыграл семь матчей и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафа.

В НХЛ защитник не провёл ни одного матча в карьере.