Врана: Овечкин сделал всё, что мог сделать лидер. Он заслужил победу больше всех

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана рассказал о впечатлениях от завоевания Кубка Стэнли и роли капитана «столичных» Александра Овечкина в победе команды.

Андре Бураковски и Якуб Врана сделали татуировки в честь завоевания Кубка Стэнли

«Трудно выразить словами, что с нами произошло. Это то, что можно сделать один раз в жизни. Что-то неописуемое. Красивое чувство. Все в команде, конечно, смотрели на Овечкина, поднимающего кубок над головой. И каждый понимал, скольким ему пришлось пожертвовать, что он должен был пройти ради этого трофея. Он сделал всё, что мог сделать лидер, а не просто был нацелен на голы. Александр заслужил победу больше всех», — приводит слова Враны издание Isport.blesk.cz.