Сеничев: ни об одном клубе КХЛ не пишут столько слухов, сколько о «Тракторе»

Директор «Трактора» Иван Сеничев поделился соображениями о слухах, которые циркулируют вокруг челябинского клуба.

«Клуб активно обсуждают в СМИ? Действительно, мы сейчас в топе информации среди клубов КХЛ! И отношение к этому абсолютно нормальное. Вся наша официальная информация, то есть то, что происходит на самом деле, распространяется через клубный сайт, «Инстаграм» и наши социальные сети. Кроме этого, руководители «Трактора» комментируют те или иные вопросы в СМИ. Но, как говорят, если хочешь узнать о себе то, чего не знал раньше, почитай интернет. Такая уж современная поговорка сложилась. Чего там только не понаписано!

Пожалуй, в последнее время ни об одном клубе не пишут столько сплетен, домыслов и слухов, как о «Тракторе». О победителе Кубка Гагарина и то, пожалуй, меньше говорят. Причём мы знаем про тех, кто распускает это в Сети. Для нас эти персонажи очевидны… Но вообще, как говорится, всё, что не некролог, то реклама. Такова современная жизнь. Так что читайте, обсуждайте, говорите о «Тракторе». И чем больше — тем лучше!» – цитирует Сеничева официальный сайт клуба.