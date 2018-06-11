Кравцов: Денисенко играет жёстче, чаще бьёт в тело, я могу сыграть техничнее

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сравнил свои игровые качества с Григорием Денисенко. Молодые российские хоккеисты примут участие в драфте НХЛ-2018, который состоится 22-23 июня в Далласе.

«Я считаю себя толковым игроком и сумел преодолеть страх совершить ошибку в своём первом полном сезоне в КХЛ. Я думаю, что это поможет мне в будущем в любой лиге. Я получил опыт игры против мужиков.

Денисенко? Мы оба хорошие хоккеисты, но иногда я могу сыграть техничнее. Денисенко играет жёстче, чаще бьёт в тело», — цитирует Кравцова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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