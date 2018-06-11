СМИ: «Виннипег» может выкупить контракт российского защитника Дмитрия Куликова

Обозреватель портала The Score Крэйг Хэгерман представил список наиболее очевидных кандидатов, чьи контракты могут быть выкуплены их клубами в это межсезонье. В этот список вошли нападающий «Чикаго Блэхкоукс» Брэндон Саад, форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Соботка, нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца, а также российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов.

«Платить более $ 4 млн в год защитнику сугубо оборонительного плана нет никакого смысла. Эти деньги лучше направить на подписание контрактов с ограниченно свободными агентами — Хеллебайком, Моррисси и другими», — полагает североамериканский аналитик в своей статье.

В минувшем регулярном сезоне Куликов принял участие в 62 матчах, забросил 3 шайбы и отдал 8 результативных передач. Российский хоккеист пропустил большую часть плей-офф из-за тяжёлой травмы и сыграл только в одном матче.