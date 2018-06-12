Ковальчук встретился с руководством «Шаркс», форвардом интересуются 9 клубов НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук, который в нынешнее межсезонье намерен вернуться в НХЛ, находится в Калифорнии, где провёл встречи с двумя клубами, информирует известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.

Сначала Ковальчук общался с представителями «Лос-Анджелес Кингз», а сегодня, 12 июня, прошла встреча с руководством «Сан-Хосе Шаркс». Также Дрегер отмечает, что российский форвард входит в сферу интересов восьми-девяти клубов НХЛ.

Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.