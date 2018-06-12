NHL.com составил рейтинг лучших крайних нападающих драфта-2018, в нём 5 россиян

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг лучших крайних нападающих драфта-2018, который пройдёт в Далласе 22-23 июня.

В топ-10 среди левых крайних вошли два россиянина – Григорий Денисенко и Дмитрий Завгородний. Список лучших правых крайних возглавил Андрей Свечников, Виталий Кравцов занял четвёртое место, а Кирилл Марченко – 10-е.

Левые крайние нападающие:

1. Брэди Ткачук (США)

2. Григорий Денисенко (Россия)

3. Джоэль Фараби (США)

4. Сампо Ранта (Финляндия)

5. Блэйк Маклафлин (США)

6. Блэйд Дженкинс (США)

7. Габриэль Фортье (Канада)

8. Дмитрий Завгородний (Россия)

9. Карл Якобссон (Швеция)

10. Нандо Эггенбергер (Швейцария)

Правые крайние нападающие:

1. Андрей Свечников (Россия)

2. Филип Задина (Чехия)

3. Оливер Вальстрём (США)

4. Виталий Кравцов (Россия)

5. Доминик Бокк (Швеция)

6. Мартин Каут (Чехия)

7. Серрон Ноэль (Канада)

8. Никлас Нордгрен (Финляндия)

9. Ян Йеник (Чехия)

10. Кирилл Марченко (Россия).