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Барак Обама поздравил «Вашингтон» с победой в Кубке Стэнли

Барак Обама поздравил «Вашингтон» с победой в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ

Экс-президент США Барак Обама поздравил «Вашингтон Кэпиталз» с первой в их истории победе в Кубке Стэнли.

«Поздравляю „Кэпиталз“! Я как поклонник „Чикаго“ отлично знаю, что значит поднять кубок Стэнли. Я рад за всех поклонников „Вашингтона“, которые так сильно болеют за команду, и за клуб, который так порадовал своих болельщиков», — написал Обама в своём «твиттере».

На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

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