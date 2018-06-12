Евенко: молодым ребятам нужно пробовать себя в АХЛ, это отличный опыт

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко поделился ожиданиями от игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Есть ли опасения от игры на европейских площадках? Нет. Само собой, есть отличия в стиле хоккея и размерах площадки. Но у Массачусетского университета была большая коробка, на которой я отыграл четыре года в NCAA. Плюс чемпионаты мира. Поэтому чувствую себя на ней комфортно, хватает катания и движения. Так что единственное, к чему придется привыкать, — стиль. Здесь уже будет зависеть от того, что будет требовать тренер.



Три года в АХЛ? Опыт суперский. Считаю, если у молодых ребят есть шанс уехать в эту лигу, то надо пробовать. Очень хороший шаг для своего развития. Конечно, многое зависит от организации, в которую попадёшь, но там хватает клубов, где полно опытных тренеров и хоккеистов, немало поигравших в НХЛ. Конечно, в последнем сезоне хотелось провести больше матчей, но в целом могу дать только положительный отзыв.



Хотел бы я подраться с конкретным игроком КХЛ? У меня подобных целей нет. Если надо будет, я это сделаю, а если нет, то специально искать возможности не стану. Я не боец, я — хоккеист. И приехал сюда играть в хоккей», — рассказал Евенко.