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Девушка одноклубника Карлссона желала смерти его жене и не родившемуся ребёнку

Девушка одноклубника Карлссона желала смерти его жене и не родившемуся ребёнку
Хоккей / НХЛ

Мелинда Карлссон, жена защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона, обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Монику Карик, девушку партнёра Карлссона по команде — Майка Хоффмана.

Как сообщила Мелинда, Моника Карик на протяжении длительное время оскорбляла, угрожала и желала смерти ей и её не родившемуся ребёнку, которого она потеряла на позднем сроке. Для угроз Моника использовала социальные сети, используя несколько аккаунтов. Мелинда Карлссон попросила суд защитить её и призвать Монику Карик к соблюдению общественного порядка. Как сообщается, сейчас полиция ведёт расследование данного дела.

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