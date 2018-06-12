Девушка одноклубника Карлссона желала смерти его жене и не родившемуся ребёнку

Мелинда Карлссон, жена защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона, обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Монику Карик, девушку партнёра Карлссона по команде — Майка Хоффмана.



Как сообщила Мелинда, Моника Карик на протяжении длительное время оскорбляла, угрожала и желала смерти ей и её не родившемуся ребёнку, которого она потеряла на позднем сроке. Для угроз Моника использовала социальные сети, используя несколько аккаунтов. Мелинда Карлссон попросила суд защитить её и призвать Монику Карик к соблюдению общественного порядка. Как сообщается, сейчас полиция ведёт расследование данного дела.