Хоффман — о Карлссонах: я уверен на 150%, что мы ни в чём не виноваты

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман прокомментировал конфликт своей невесты Моники Карик с женой защитника «сенаторов» Эрика Карлссона.

«Я могу заявить с уверенностью в 150 процентов, что ни я, ни моя невеста Моника ни в чём не виноваты. Мы ни в чём подобном не участвовали. Мы категорически против кибербуллинга. Мы готовы сотрудничать со всеми, чтобы узнать, кто делает такие вещи и поддержать семью Карлссонов в это трудное для всех время. Нам нечего скрывать», – цитирует Хоффмана Ottawa Sitizen.

Мелинда Карлссон утверждает, что Моника анонимно преследовала их семью в течение всего сезона-2017/18, как до, так и после и после потери Мелиндой ребёнка на девятом месяце беременности, о чём стало известно в марте.

Контракт Карлссона с «Сенаторз» действует до лета 2019 года, контракт Хоффмана – до лета 2020 года. По сведениями североамериканских инсайдеров, из-за этой истории руководство «Оттавы» склоняется к обмену Хоффмана, который в минувшем сезоне стал третьим бомбардиром клуба.