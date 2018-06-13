«Оттава» может обменять Хоффмана после его конфликта с семьёй Карлссонов

Агент нападающего «Оттавы Сенаторз» Майка Хоффмана Роберт Хупер прокомментировал конфликт невесты своего клиента Моники Карик с женой защитника «сенаторов» Эрика Карлссона.

«Я 22 года в этом бизнесе и такую ситуацию вижу впервые. Очень уникальный случай, и исключительно неудачный для команды. Надеюсь, он как-нибудь разрешится и побыстрее. Но очевидно, что после произошедшего Эрику и его жене, а также Майку с невестой будет трудно находиться в одной команде. Нам с Пьером Дорионом (генеральный менеджер «Оттавы». — Прим. «Чемпионата) было известно об этой ситуации ещё с момента окончания сезона», – сказал Хупер.

Контракт Карлссона с «Сенаторз» действует до лета 2019 года, контракт Хоффмана – до лета 2020 года. По сведениям североамериканских инсайдеров, из-за этой истории руководство «Оттавы» склоняется к обмену Хоффмана, который в минувшем сезоне стал третьим бомбардиром клуба.