Защитник Кристапс Сотниекс вернулся в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» сообщило о подписании контракта с защитником Кристапсом Сотниексом.

31-летний защитник последние два сезона выступал за тольяттинскую «Ладу», которая в марте 2018 года была исключена из КХЛ. В регулярном чемпионате—2017/18 Сотниекс провёл 17 матчей, забросив две шайбы при нулевом показателе полезности.

С 2008 по 2016 год Кристапс был игроком рижского «Динамо». Также защитник выступал в составе сборной Латвии на минувшем чемпионате мира. Сотниекс сыграл восемь матчей и сделал две результативные передачи.