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«Нефтехимик» поучаствовал в акции по уборке города

«Нефтехимик» поучаствовал в акции по уборке города
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Нефтехимик» поучаствовал в акции по уборке территории Нижнекамска, в которой ранее призвал принять участие болельщиков.

Игроки и сотрудники ХК «Нефтехимик», а также волонтёры привели в порядок остановку «Тихая Аллея», которая оформлена в фирменном стиле клуба.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.

«Мы призываем горожан, трудовые коллективы города в преддверии любимого всеми праздника Сабантуй выйти на уборку городских улиц и площадей, привести их в порядок. Ведь к нам на праздник приедет очень много гостей из разных уголков страны. А гостей принято встречать, создав в доме уют и чистоту», — говорится в заявлении на официальном сайте нижнекамского клуба.

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