Овечкин не будет присутствовать на матче-открытии ЧМ-2018 по футболу

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщил автор официального сайта НХЛ Сергей Демидов, ссылаясь на агента хоккеиста. Ранее Овечкину поступило приглашение на мероприятие, однако он не сможет на нём присутствовать из-за обязательств, которые имеются у Александра США. При этом не исключено, что Овечкин приедет на один из следующих матчей мирового первенства.