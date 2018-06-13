Овечкин не будет присутствовать на матче-открытии ЧМ-2018 по футболу

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Об этом сообщил автор официального сайта НХЛ Сергей Демидов, ссылаясь на агента хоккеиста. Ранее Овечкину поступило приглашение на мероприятие, однако он не сможет на нём присутствовать из-за обязательств, которые имеются у Александра США. При этом не исключено, что Овечкин приедет на один из следующих матчей мирового первенства.
Овечкин будет приглашён на матч открытия чемпионата мира–2018 по футболу