Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Пресс-конференция сборной Германии
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Овечкин не будет присутствовать на матче-открытии ЧМ-2018 по футболу

Овечкин не будет присутствовать на матче-открытии ЧМ-2018 по футболу
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщил автор официального сайта НХЛ Сергей Демидов, ссылаясь на агента хоккеиста. Ранее Овечкину поступило приглашение на мероприятие, однако он не сможет на нём присутствовать из-за обязательств, которые имеются у Александра США. При этом не исключено, что Овечкин приедет на один из следующих матчей мирового первенства.

Овечкин будет приглашён на матч открытия чемпионата мира–2018 по футболу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент