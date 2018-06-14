«Салават Юлаев» представил свой вариант состава футбольной сборной России

Уфимский «Салават Юлаев» в преддверии старта чемпионата мира 2018 года по футболу опубликовал в своём «инстаграме» версию стартового состава сборной России по футболу.

На матч была выбрана схема 4-5-1. Роль вратаря доверили Андрею Карееву, центральную пару защитников образовали Григорий Панин и Сергей Терещенко. По флангам обороны расположились Захар Арзамасцев и Станислав Гареев. В опорную зону отряжены Александр Кадейкин и Пётр Хохряков. На месте центрального полузащитника расположился Вячеслав Основин, пару атакующих полузащитников составили Владимир Ткачёв и Дмитрий Кугрышев, а на месте центрального форварда оказался Антон Бурдасов.

Чемпионат мира по футболу стартует сегодня, 14 июня, в Москве матчем Россия – Саудовская Аравия. Начало игры в 18:00 по московскому времени.