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«Ак Барс»: похоже, Черчесов перед матчем сборной позвонил Билялетдинову

«Ак Барс»: похоже, Черчесов перед матчем сборной позвонил Билялетдинову
Хоккей / КХЛ

Официальный «твиттер» казанского «Ак Барса» прокомментировал уверенную победу футбольной сборной России в стартовом матче домашнего чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0).

«Похоже, Станислав Черчесов перед матчем сборной России созванивался с Зинэтулой Билялетдиновым», — написано в «твиттере» казанского клуба. Сообщение также снабжено видео заброшенной шайбы «Ак Барса» во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.

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