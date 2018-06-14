«Ак Барс»: похоже, Черчесов перед матчем сборной позвонил Билялетдинову

Официальный «твиттер» казанского «Ак Барса» прокомментировал уверенную победу футбольной сборной России в стартовом матче домашнего чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0).



«Похоже, Станислав Черчесов перед матчем сборной России созванивался с Зинэтулой Билялетдиновым», — написано в «твиттере» казанского клуба. Сообщение также снабжено видео заброшенной шайбы «Ак Барса» во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.



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