Скачков: без жёсткой тренерской школы Назарова Кузнецов мог и не состояться

Известный российский нападающий Евгений Скачков поделился мнением о влиянии Андрея Назарова на формирование характера Евгения Кузнецова. Все трое в своё время вместе работали в челябинском «Тракторе».

«Агрессивный, североамериканский стиль был характерен и для той команды, он шёл именно от главного тренера. Ещё отметил бы коммуникабельность Назарова: к молодым и ветеранам у него свой подход, у каждого свои ниточки.

Кузнецов? Если откровенно, тогда Евгению было тяжеловато. Маленький, хиленький — на первых тренировках у него ничего не получалось, взрослые мужики где-то, наверное, поддавливали. Но в «Тракторе» в Кузнецова поверили — и постепенно дело пошло. Евгений начал набирать мастерства, добавлять в массе — и сегодня стал лучшим игроком плей-офф НХЛ сразу после Александра Овечкина. Поздравляю российских хоккеистов «Вашингтона с большой победой, передаю Кузнецову привет.

Назаров работал жёстко? Так ведь без жёсткости ни один молодой хоккеист не состоится! На мой взгляд, сегодня молодым вот такой тренерской школы, вот такого заряда как раз не хватает, они быстро уходят в размеренную жизнь. В большом спорте всегда нужен вызов — и молодым, и ветеранам. Так что без Назарова Кузнецов мог и не состояться», — цитирует Скачкова Russia-Hockey.