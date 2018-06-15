Бывший нападающий московского «Динамо» и «Слована» Лукаш Кашпар покинул КХЛ

Чешский нападающий Лукаш Кашпар вернулся на родину и подписал контракт с «Кометой» из Брно, информирует официальный сайт клуба.

Минувший сезон 32-летний форвард провёл в «Словане», где забросил 4 шайбы и сделал 17 результативных передач в 46 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-5» и 54 штрафных минутах.

Также хоккеист известен своим выступлениям в КХЛ в составе «Барыса», «Донбасса», «Югры» и московского «Динамо». В общей сложности Кашпар сыграл 402 матча, в которых набрал 261 (108+153) очко при полезности «+7» и 351 минуте штрафа. Чешский форвард играл в КХЛ на протяжении восьми последних сезонов (2010-2018).