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«Чикаго» договорилось с форвардом Хэйденом о продлении контракта на два года

«Чикаго» договорилось с форвардом Хэйденом о продлении контракта на два года
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте объявил о договорённости о продлении контракта сроком на два сезона с нападающим Джоном Хэйденом.

23-летний форвард был задрафтован «Чикаго» в 2013 году в третьем раунде под общим 74-м номером. В сезоне-2017/18 он провёл 47 матчей за «Блэкхоукс», набрав 13 (4+9) результативных баллов. Также он совершил 118 хитов – это четвёртый показатель среди хоккеистов «Чикаго».

Ранее Хэйден провёл четыре сезона в составе команды Йельского университета в NCAA.

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