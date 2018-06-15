«Чикаго» договорилось с форвардом Хэйденом о продлении контракта на два года

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте объявил о договорённости о продлении контракта сроком на два сезона с нападающим Джоном Хэйденом.

23-летний форвард был задрафтован «Чикаго» в 2013 году в третьем раунде под общим 74-м номером. В сезоне-2017/18 он провёл 47 матчей за «Блэкхоукс», набрав 13 (4+9) результативных баллов. Также он совершил 118 хитов – это четвёртый показатель среди хоккеистов «Чикаго».

Ранее Хэйден провёл четыре сезона в составе команды Йельского университета в NCAA.