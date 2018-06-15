«Северсталь» подписала контракт с нападающим Картером Эштоном

Форвард Картер Эштон пополнил состав череповецкой команды. ХК «Северсталь» подписал соглашение с канадским нападающим сроком на два сезона, информирует официальный сайт «сталеваров».

Эштон начинал профессиональную карьеру в Канаде в команде WHL «Летбридж Харрикейнз». Выступал в AHL в составе «Норфолк Эдмиралз» и «Торонто Марлиз». Также выступал в НХЛ в «Торонто Мэйпл Лифс». В КХЛ дебютировал в составе нижегородского «Торпедо» в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне перешёл в тольяттинскую «Ладу». Всего в лиге Картер провёл 125 матчей, набрав 54 (33+21) очка.

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