Нападающий Станислав Бочаров продолжит карьеру в ХК «Сочи»

Экс-форвард тольяттинской «Лады» Станислав Бочаров продолжит карьеру в ХК «Сочи», информирует официальный аккаунт агентства «Winners» в социальной сети «Инстаграм».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Бочаров был признан неограниченно свободным агентом после исключения тольяттинского клуба из числа участников Континентальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, заработав 18 (5+13) результативных баллов при показателе полезности «-12».

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