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Сегодня могло бы исполниться 85 лет легендарному форварду Константину Локтеву

Сегодня могло бы исполниться 85 лет легендарному форварду Константину Локтеву
Хоккей / Прочие

Сегодня, 16 июня, исполнилось бы 85 лет олимпийскому чемпиону, трёхкратному чемпиону мира и Европы, нападающему и тренеру ЦСКА и сборной СССР Константину Борисовичу Локтеву.

Локтев — участник легендарной тройки советской сборной Альметов-Локтев-Александров, которая более семи лет была основной ударной силой команды СССР. Всего на счету Локтева восемь медалей чемпионатов мира и две награды Олимпийских игр. Скончался Константин Борисович Локтев 4 ноября 1996 года.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» ЦСКА.

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