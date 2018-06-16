Сегодня могло бы исполниться 85 лет легендарному форварду Константину Локтеву

Сегодня, 16 июня, исполнилось бы 85 лет олимпийскому чемпиону, трёхкратному чемпиону мира и Европы, нападающему и тренеру ЦСКА и сборной СССР Константину Борисовичу Локтеву.



Локтев — участник легендарной тройки советской сборной Альметов-Локтев-Александров, которая более семи лет была основной ударной силой команды СССР. Всего на счету Локтева восемь медалей чемпионатов мира и две награды Олимпийских игр. Скончался Константин Борисович Локтев 4 ноября 1996 года.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» ЦСКА.