Полунин: до последнего не знал, что будет переход в «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Александр Полунин прокомментировал обмен, в результате которого он перешёл в стан «леопардов» из ярославского «Локомотива».



«Эмоции и впечатления от перехода в «Сочи» только положительные. Рад оказаться в этой команде. До последнего не знал, что будет переход. Для меня всё немного неожиданно получилось. Город Сочи очень красивый, несколько раз бывал здесь. Конечно же знаю, что в этом городе проходили Олимпийские игры. В целом в Сочи всё очень красиво. Цели в «Сочи»? Самые максимальные, надо добиться самого главного. Буду работать и помогать команде всем, чем могу», — приводит слова Полунина официальный сайт «леопардов».

Александр Полунин в результате обмена перешёл из «Локомотива» в «Сочи»