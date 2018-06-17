Нападающий «Витязя» Павел Горохов пополнил состав «Динамо» СПб

Очередным новичком петербургского «Динамо» в текущее межсезонье стал молодой нападающий из системы подмосковного «Витязя» Павел Горохов. Контракт с форвардом рассчитан на один сезон, информирует официальный сайт клуба.



Павел Горохов — воспитанник столичной хоккейной школы, всю свою профессиональную карьеру провел в подмосковном клубе. В 2015 году дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге за «Русских Витязей», а годом позже и в ВХЛ, сыграв два матча за ТХК. Минувший сезон-2017/18 запомнился для 20-летнего форварда дебютом в в главной лиге страны — в КХЛ Горохов провёл 13 матчей, результативными действиями не отметился. Продолжая параллельно выступать за «молодёжку» «Витязя» с капитанской нашивкой на свитере Павел за 59 игр набрал 29 (15+13) баллов за результативность при показателе полезности «+7» и заработал 75 минут штрафа.

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