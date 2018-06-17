Проспект «Питтсбурга» Беллерив пострадал в пожаре, возможна угроза жизни игрока

Клуб WHL «Летрибдж Харрикейнз» в своём «твиттере» сообщил о неприятной новости, связанной с тремя хоккеистами команды.

Молодые игроки попали в больницу в субботу вечером. Среди них находится проспект «Питтсбурга» Джордан Беллерив, который имеет с «пингвинами» трёхлетний контракт новичка. Также пострадали его товарищи по клубу WHL – Райан Вандерлиз и Мэтт Альфаро. Один из игроков находится в критическом состоянии, но не уточняется, кто это.

Автор издания Global News Canada Лиам Никсон в своём «твиттере» опубликовал информацию о том, что хоккеисты пострадали на мальчишнике, вечеринке перед свадьбой одного из друзей, из-за пожара.

В минувшем сезоне Беллерив был капитаном «Летбридж» и в 87 матчах записал в свой актив 117 (55+62) очков.