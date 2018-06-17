ЦСК ВВС подписал нападающего Александра Степаненко

Нападающий Александр Степаненко заключил годичный контракт с ЦСК ВВС, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.

Степаненко является воспитанником уфимской школы хоккея. В минувшем сезоне он уже выступал за ЦСК ВВС, набрав 16 (5+11) очков в 26 матчах при показателе полезности «-17» и 69 минутах штрафного времени. Затем нападающий перешёл в пермский ХК «Молот-Прикамье», где в 16 встречах (из них три— в плей-офф) отметился одно результативной передачей с показателем полезности «-8» и 23 минутами штрафа.