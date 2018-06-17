Третьяк: сократили бы число легионеров в КХЛ до трёх, если проиграли Олимпиаду

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, отвечая на вопросы о проблемах белорусского хоккея, рассказал, что количество легионеров в КХЛ могло быть сокращено в случае проигрыша российской команды на Олимпийский играх 2018 года.

«В Риге команды разных возрастов играют с нами на высшем уровне. У вас, белорусов, должна быть система. Должна быть команда в ВХЛ. А ещё в молодёжной лиге. У вас получается обрыв. Так что дело отнюдь не в каких-то легионерах.



Лимит на иностранцев в клубах КХЛ? Куда нам молодых своих девать? По 200 человек. И они уезжают: в Канаду, Казахстан. Куда их девать? Если бы мы проиграли Олимпиаду, мы бы сократили число легионеров до трёх. Вообще, покопайтесь внутри, отыщите у себя проблемы. Кто тренирует у вас сборную?» — приводит слова Третьяка «Прессбол».