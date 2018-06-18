Михайлов: ЦСКА делал всё возможное, чтобы удержать Киселевича, но шансов не было

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал перемены, которые произошли в ЦСКА в нынешнее межсезонье.

«Изменения в тренерском штабе? Считаю перемены логичными. Несмотря на победу над СКА, задача на сезон — успех в Кубке Гагарина — не была решена. Возникли проблемы с большинством и меньшинством, с некоторыми другими игровыми ситуациями. Как результат — приход новых тренеров с новыми идеями.

Потери в составе? Прежде всего назову защитника Киселевича. Он — один из лидеров обороны ЦСКА, клуб, насколько я знаю, делал всё возможное, чтобы игрока сохранить, но он нацелился на НХЛ, шансов у нас не было. Если говорить о Петрове, то он нападающий интересный, но не стабильный. В случае с Ничушкиным форвард ехал в КХЛ, держа в уме Олимпиаду. Игры состоялись, Ничушкин на них, к сожалению, не пробился, после чего, видимо, настроился на отъезд за океан. В целом, повторюсь, состав ЦСКА, если учесть все приобретения, не стал менее конкурентоспособным», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.