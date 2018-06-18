Генменеджер «Бостона»: готовы к крупным летним обменам, нам много звонят

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал, что клуб готов к громким обменам.



«Громкие обмены летом? Я звоню, мне звонят, мы обмениваемся разными предложениями. Сейчас ведется много переговоров между клубами о возможных обменах, с помощью которых можно решить определенные проблемы. У нас есть игроки, которые, как мы считаем, пользуются спросом на рынке. Нам звонили, и это правильно. Есть у нас и хоккеисты, за которых придется заплатить очень высокую цену, чтобы мы согласились их обменять. Пока же я выслушиваю предложения и звоню сам.



Посмотрите, где мы сейчас находимся. Мы сейчас снова в самом начале пути, как и все остальные. Надо набрать 100 очков, чтобы попасть в плей-офф. И эта мысль отрезвляет. Сезон еще не начался, и надо понимать, что он будет совсем непростым. Придется попотеть. Надеюсь, что мы будем расти дальше, и в апреле у нас все будет хорошо.», — цитирует Суини официальный сайт лиги.

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