Тротца не устроило, что ему полагалось только $ 300 тыс. прибавки к контракту

Известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн поделился информацией о причинах ухода Барри Тротца с поста главного тренера «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, специалист покинул команду сразу после долгожданной победы в Кубке Стэнли.



«У Барри Тротца был пункт в контракте, по которому в случае победы в Кубке Стэнли он мог автоматически продлить контракт на два года с повышением сезонной зарплаты на $ 300 тыс. Таким образом, теперь он стал бы зарабатывать $ 1,8 млн в год, что его не устроило», — написал журналист в своём «твиттере».



Самым высокооплачиваемым тренером в НХЛ является Майк Бэбкок из «Торонто», зарабатывающий $ 6,25 млн в год.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.

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