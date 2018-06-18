«Коламбус» может обменять свой выбор на драфте-2018

Глава скаутской службы клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Вилле Сирен рассказал о планах клуба на имеющийся выбор в первом раунде драфта-2018, не исключив его обмен. Напомним, у «мундиров» есть право выбора под общим 18-м номером.



«Думаю, мы выберем хорошего игрока, если вообще оставим этот пик себе. На данный момент под 18-м номером ещё должны будут оставаться сильные хоккеисты», — приводит слова скаута официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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