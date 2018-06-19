Систему «Салавата Юлаева» пополнил игрок молодёжной сборной России

Систему ХК «Салават Юлаев» пополнил игрок молодёжной сборной России Александр Ляхов, информирует официальный сайт уфимского клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Ладью» в Молодёжной хоккейной лиге. В 58 матчах регулярного чемпионата он забросил 5 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-3» и 85 минутах штрафа. За карьеру в МХЛ он принял участие в 91 игре и набрал 14 (5+9) очков при полезности «-19».

В составе сборной России на молодёжном международном турнире «Кубок Чёрного моря» Ляхов сыграл 3 матча, в которых забросил 1 шайбу.