Салак: я всегда выкладывался за «Сибирь», народ не обманешь

Вратарь Александр Салак, недавно перешедший в ярославский «Локомотив», попрощался с болельщиками новосибирской «Сибири».



«Я хочу сказать всем спасибо! Мы провели четыре прекрасных года в Новосибирске. У нас были и победы, и поражения. Я всегда выкладывался по максимуму, и сибиряки это поняли. Народ не обманешь!» — написал хоккеист в своём «инстаграме».



В минувшем сезоне 31-летний вратарь выиграл 14 матчей из 37, отражая 91,7% бросков и в среднем пропуская 2,53 шайбы за игру. За карьеру в КХЛ Салак принял участие в 211 играх, в которых одержал 110 побед при проценте отражённых бросков 93,3 и коэффициенте надёжности 2,00.

6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье Бело-голубые подписали Шипачёва и вернули своих воспитанников, а в Омске строят наполеоновские планы.