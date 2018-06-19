Дорион: обмен Хоффмана показывает желание «Оттавы» развивать характер

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Сан-Хосе Шаркс», в результате которого команду покинул Майк Хоффман и присоединился Миккель Бёдкер.



«Сегодняшний обмен демонстрирует наше стремление укрепить будущее, развивая командное взаимопонимание, лидерство и характер в раздевалке и на льду. Мы уверены, что это шаг в верном направлении для достижения успеха в долгосрочной перспективе.



Миккель Бёдкер известен потому, что показывает лучший хоккей в самых важных матчах — как в плей-офф, так и на международной арене. Набор его умений, в частности скорость, а также опыт и лидерские качества, подходят нашему видению построения команды», — цитирует Дориона официальный сайт лиги.

«Оттава» обменяла Майка Хоффмана в «Сан-Хосе» на Миккеля Бёдкера

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