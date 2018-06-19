Маклин: между Таваресом и Стэмкосом была борьба, они всегда хотят быть лучшими

Экс-нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бретт Маклин поделился мнением об игре форварда Джона Тавареса.



«Таварес никогда не говорил, что должен стать первым номером. Но все понимали, что он очень требовательно относится к себе и рассчитывает занять первое место на драфте. Даже в молодежной лиге он никогда не говорил об этом. Но все знали, что между ним и Стэмкосом была борьба, и он хотел стать лучшим. К этому же стремился и Стэмкос. Поэтому они добились выдающихся результатов. Они все время хотят быть лучшими. Он никогда открыто не говорил об этом, но очень хотел стать первым номером драфта и лучшим игроком своего поколения», — цитирует Маклина официальный сайт лиги.