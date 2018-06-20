Радулов — об интересе «Далласа» к Ковальчуку: подождём 1 июля, даже не звоню ему

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал интерес клуба к Валерию Ничушкину и Илье Ковальчуку.



«Писали, что Ничушкин должен приехать. Я видел Валеру в Москве буквально сразу после конца Кубка Гагарина. Действительно слышал, что он хочет в «Даллас». Но пока ничего официально нет, и я не могу ничего сказать.



Интерес «Далласа» к Ковальчуку? Наш генеральный менеджер сказал на днях, что разговаривал с представителями Ильи. Но там интерес со стороны многих клубов. В Америке переговоры ведутся по-другому: очень много слухов, ты не знаешь, чему верить, а чему – нет. Давайте подождём 1 июля.



Я даже не звоню Илюхе! Потому что знаю, что это такое. Это не очень приятная ситуация, я проходил её в прошлом году. Я уверен, что он подпишет хороший контракт с хорошей командой, всё это будет, но само время этого ожидания… Это дополнительные нервы, переживания. Нужно принять правильное решение. Когда ты можешь выбирать, это круто, но вместе с тем сложный момент. Очень неохота ошибиться!» — сказал Радулов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.



Полностью интервью с Радуловым можно прочитать здесь.

Генменеджер «Далласа» подтвердил интерес к Илье Ковальчуку