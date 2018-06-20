Стал известен план предсезонной подготовки ХК ЦСКА

ХК ЦСКА обнародовал план подготовки к новому сезону. Помимо тренировок в Москве, «армейцы» проведут два заграничных сбора – с 21 июля по 4 августа в Финляндии и с 11 по 20 августа – в Швейцарии. Завершат подготовку к сезону подопечные Игоря Никитина участием в турнире «Кубок мэра Москвы».
15-20 июля, тренировочный сбор в Москве
21 июля – 4 августа, тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия)
7-10 августа, тренировочный сбор в Москве
9 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»
10 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»
11-20 августа, тренировочный сбор в Ле Сантье (Швейцария)
13 августа, матч «Лозанна» – ЦСКА
14 августа, «Женева-Серветт» – ЦСКА
15 августа, ЦСКА – «Давос»
23-26 августа, участие в турнире «Кубок мэра Москвы»
23 августа, матч ЦСКА – «Витязь»
25 августа, матч ЦСКА – «Спартак»
26 августа, матч ЦСКА – «Динамо»
27-31 августа, тренировочный сбор в Москве.