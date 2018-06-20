Стал известен план предсезонной подготовки ХК ЦСКА

ХК ЦСКА обнародовал план подготовки к новому сезону. Помимо тренировок в Москве, «армейцы» проведут два заграничных сбора – с 21 июля по 4 августа в Финляндии и с 11 по 20 августа – в Швейцарии. Завершат подготовку к сезону подопечные Игоря Никитина участием в турнире «Кубок мэра Москвы».



15-20 июля, тренировочный сбор в Москве



21 июля – 4 августа, тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия)



7-10 августа, тренировочный сбор в Москве

9 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»

10 августа, матч ЦСКА – «Адмирал»

11-20 августа, тренировочный сбор в Ле Сантье (Швейцария)

13 августа, матч «Лозанна» – ЦСКА

14 августа, «Женева-Серветт» – ЦСКА

15 августа, ЦСКА – «Давос»

23-26 августа, участие в турнире «Кубок мэра Москвы»

23 августа, матч ЦСКА – «Витязь»

25 августа, матч ЦСКА – «Спартак»

26 августа, матч ЦСКА – «Динамо»

27-31 августа, тренировочный сбор в Москве.