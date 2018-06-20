«Локомотив» выменял у «Кузни» форварда Крикуненко, отдав права на Коусала

«Локомотив» и «Металлург» Нк (ВХЛ) совершили обмен, по которому в Ярославль переходит нападающий Роман Крикуненко, а Новокузнецк получил спортивные права на чешского форварда Роберта Коусала, сейчас он числится в швейцарском «Давосе», информирует официальный сайт КХЛ.

20-летний Крикуненко в сезоне-2017/18 провёл шесть матчей в КХЛ за «Адмирал», а также выступал за клубы ВХЛ «Южный Урал» и «Металлург» (Новокузнецк), где в общей сложности провёл 12 матчей и записал в свой актив 5 (1+4) очков.



27-летний Коусал последние два сезона выступал за швейцарский «Давос», в минувшем чемпионате набрал 29 (8+21) очков в 42 матчах. Ранее в КХЛ он выступал за «Витязь» и новокузнецкий «Металлург».