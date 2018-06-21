Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приза самому ценному хоккеисту по мнению самих игроков.
Для Макдэвида эта индивидуальная награда стала второй подряд.
Остальные финалисты — Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»), Натан Макиннон («Колорадо Эвеланш»).
В текущем сезоне «Ойлерз» заняли 12-е место в Западной конференции, а сам Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков в 82 играх.
Напомним, Макдэвид также съездил в составе сборной Канады на чемпионат мира — 2018 в Данию, где канадцы заняли четвертое место, уступив в полуфинале швейцарцам, а в матче за третье место — американцам.
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