Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приза самому ценному хоккеисту по мнению самих игроков.

Для Макдэвида эта индивидуальная награда стала второй подряд.

Остальные финалисты — Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»), Натан Макиннон («Колорадо Эвеланш»).

В текущем сезоне «Ойлерз» заняли 12-е место в Западной конференции, а сам Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков в 82 играх.

Напомним, Макдэвид также съездил в составе сборной Канады на чемпионат мира — 2018 в Данию, где канадцы заняли четвертое место, уступив в полуфинале швейцарцам, а в матче за третье место — американцам.

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Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.