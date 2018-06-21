Брайан Бойл выиграл «Билл Мастертон Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза за преданность хоккею. В тренировочном лагере у него был диагностирован рак костного мозга, но Бойл отыграл полный сезон и был результативен. Он набрал 22 (12+10) очка в 69 играх регулярного сезона.

Остальные претенденты — Роберто Луонго («Флорида Пантерз»), Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз»).

Напомним, «Нью-Джерси» занял восьмое место в таблице Восточной конференции и принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, где вылетел в первом раунде.