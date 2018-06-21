Никита Кучеров — в первой символической сборной НХЛ по итогам сезона-2017/18

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2017/18. Были определены две символические сборные сезона, сообщает пресс-служба лиги.

В первую сборную вошли: Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Во вторую команду попали: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).