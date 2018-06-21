Никита Кучеров — в первой символической сборной НХЛ по итогам сезона-2017/18

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2017/18. Были определены две символические сборные сезона, сообщает пресс-служба лиги.
В первую сборную вошли: Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Во вторую команду попали: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
Василевский остался без «Везины». Церемония вручения призов НХЛ. Как это было
Василевский стал третьим в голосовании, уступив первенство Пекке Ринне.